Sydney, i genitori dell’uomo che ha disarmato il terrorista a Bondi Beach: nostro figlio è un eroe

I genitori dell’uomo che ha disarmato un terrorista in Australia durante la sparatoria di Bondi Beach, hanno descritto il figlio come un “eroe”. L’uomo è Ahmed al Ahmed, di 43 anni. “Mio figlio è un eroe, quando ha visto la gente a terra e sangue ovunque, immediatamente la sua coscienza e la sua anima lo hanno spinto a disarmare il terrorista”, ha detto suo padre, Mohamed Fateh Al Ahmed, fuori dall’ospedale dove suo figlio è ricoverato. Il video che mostra l’intervento di Ahmed al Ahmed ha fatto il giro del web ed è stato apprezzato anche dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal primo ministro australiano Anthony Albanese. Gli hanno sparato due volte, con ferite al braccio e alla mano e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico, secondo un cugino identificato dai media locali come Mustafa.