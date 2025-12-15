Reb Reiner, da autorità massimo riserbo sulla morte del regista e di sua moglie

Le autorità di Los Angeles mantengono il massimo riserbo intorno alle indagini sulla morte del regista e attore Rob Reiner e di sua moglie, Michele Singer, trovati morti nella loro casa nel quartiere di Brentwood. Le forze dell’ordine stanno indagando su un caso di “apparente omicidio”, ha detto il capitano Mike Bland del dipartimento di polizia di Los Angeles. I vigili del fuoco di Los Angeles hanno dichiarato di aver risposto a una richiesta di assistenza medica poco dopo le 15:30 del pomeriggio di domenica 14 dicembre.