Rob Reiner, il regista e la moglie Michele Singer trovati morti nella loro villa a Los Angeles

L’attore e regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro villa di Los Angeles. Secondo i media statunitensi li avrebbe uccisi il figlio Nick, interrogato dalle forze dell’ordine. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 15.30 (ora locale) in seguito a una richiesta di soccorso medico e hanno trovato le due persone prive di vita all’interno dell’abitazione. Reiner, noto per aver diretto ‘Stand by Me-Ricordo di un’estate‘ ed ‘Harry ti presento Sally‘, era sposato con Michele dal 1989. La coppia lascia altri due figli.

Da sinistra Michele Singer, Rob Reiner, i figli Nick, Romy e Jake, 28 aprile 2014, New York (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)