Meghnagi (Comunità Ebraica Milano): “Bonelli e Fratoianni chiedano scusa”

“Ai politici che parlano e dicono cose che incitano all’antisemitismo, diciamo basta. Siamo italiani di religioni ebraica e vogliamo essere rispettati per quello che siamo. Noi chiediamo rapporti con la sinistra ma non li vediamo, dov’è il vecchio Pd? Perché fare opposizione al decreto Delrio? Perché è osteggiato dal Pd e dalla sinistra? A Elly Schlein diciamo che siamo pronti a riceverla per parlare insieme a colazione o a pranzo, anche Conte possiamo invitarlo, Bonelli e Fratoianni dovrebbero prima chiedere scusa per quello che hanno detto contro di noi, poi potremmo anche andare a colazione”. Così Walker Meghnagi parlando con i giornalisti dopo la sua conferma a presidente della Comunità Ebraica di Milano.