Cile, trionfo di Kast alle elezioni: sarà il governo più a destra dalla fine di Pinochet

In Cile, l’ultraconservatore José Antonio Kast ha ottenuto una sorprendente vittoria alle elezioni presidenziali di domenica, sconfiggendo la candidata della coalizione di centro-sinistra Jeannette Jara, e si appresta a gettare le basi per il governo più a destra che il Paese abbia avuto in 35 anni di democrazia, dopo la fine della dittatura di Pinochet. Kast ha ottenuto il 58,2% dei voti, per le sue promessa di reprimere l’aumento della criminalità, espellere centinaia di migliaia di immigrati privi di status legale e rilanciare l’economia stagnante di una delle nazioni più stabili e prospere dell’America Latina. Nel referendum del 1988 votò a favore della conferma di Pinochet alla guida del paese, referendum vinto dal NO che riportò la democrazia nel paese. Il fratello Michael, di origine tedesca e naturalizzato Miguel, fu ministro proprio nel governo di Augusto Pinochet.