Cile, Kast è il nuovo presidente: vince l’estrema destra

José Antonio Kast, politico di estrema destra, è il nuovo presidente del Cile. Ha vinto il ballottaggio contro la candidata di sinistra Jeanette Jara. Secondo quanto risulta dai dati dell’ufficio elettorale Servel, con l’83,43% dei voti scrutati, l’esponente del Partito Repubblicano ha ottenuto il 58,61% e Jara si è fermata al 41,39%. Assumerà la presidenza il prossimo 11 marzo, prendendo il testimone dall’attuale inquilino della Moneda Gabriel Boric, di sinistra.

La candidata del Partito Comunista ha ammesso la sconfitta congratulandosi con l’avversario sui social. “La democrazia ha parlato forte e chiaro. Ho appena contattato il presidente eletto José Antonio Kast per augurargli successo per il bene del Cile”, ha scritto su X. “A coloro che ci hanno sostenuto e hanno aderito alla nostra candidatura, sia chiaro che continueremo a lavorare per migliorare la vita nel nostro Paese. Insieme e a testa alta, come abbiamo sempre fatto”.

Il programma di Kast

La vittoria di Kast dimostra come l’agitatore della linea dura, a favore delle deportazioni di massa degli immigrati, abbia conquistato il mantello della destra tradizionale in un Paese che un tempo aveva definito la sua rinascita democratica post-dittatura con l’impegno a contenere tali forze politiche.

Resta da vedere se Kast, ammiratore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sarà in grado di mantenere le sue promesse più ambiziose. Tra queste figurano il taglio di 6 miliardi di dollari alla spesa pubblica in soli 18 mesi senza eliminare le prestazioni sociali, l’espulsione di oltre 300.000 immigrati privi di status legale in Cile e l’ampliamento dei poteri dell’esercito per combattere la criminalità organizzata in un Paese ancora tormentato dalla sanguinosa dittatura militare del generale Augusto Pinochet dal 1973 al 1990.

Con la chiusura delle frontiere a causa della pandemia, organizzazioni criminali transnazionali come Tren de Aragua hanno sfruttato le rotte migratorie illegali per prendere piede in Cile , da tempo considerato uno dei Paesi più sicuri dell’America Latina. Gli omicidi hanno raggiunto il livello record nel 2022, il primo anno del mandato del presidente Gabriel Boric.

Kast insiste sul fatto che il suo governo sia stato troppo permissivo in materia di immigrazione e criminalità (che secondo il leader di estrema destra sono collegate) anche se i dati non supportano necessariamente la sua tesi. Il tasso di approvazione di Boric è crollato, attestandosi ora al 30%. Eppure molti sostengono che l’ex studente contestatore, salito al potere nel 2021 con la promessa di trasformare l’economia di mercato, sia stato all’altezza della situazione.

Il presidente uscente è passato dal criticare l’uso della forza da parte della polizia durante la campagna elettorale a investire ingenti somme di denaro nelle forze di sicurezza. Ha inviato l’esercito a rafforzare il confine settentrionale del Cile, ha inasprito le pene per la criminalità organizzata e ha creato il primo ministero della sicurezza pubblica del Paese.

Il tasso di omicidi è ora in calo, più o meno alla pari con quello degli Stati Uniti. Ciò non ha cambiato il profondo senso di insicurezza dei cileni. Solo il 39% delle persone si sente al sicuro a camminare da solo di notte, più o meno come in Ecuador, che ora è nel mezzo di un’ondata di criminalità violenta legata al traffico di droga.

Meloni: “Con Kast relazioni ancora più forti”

“Mi congratulo con l’amico José Antonio Kast per il grande successo ottenuto alle elezioni presidenziali del Cile. Italia e Cile sono nazioni amiche e sono certa che le nostre relazioni bilaterali diventeranno ancora più forti, a partire da temi come la cooperazione economica e il contrasto all’immigrazione irregolare. Buon lavoro!”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.