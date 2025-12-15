Carcere, Magi a Rebibbia: “Qui muore la Costituzione, Meloni promuova l’indulto”

“Voglio rivolgere un appello alla presidente del Consiglio Meloni: venga a visitare Rebibbia o qualsiasi altro carcere in Italia, magari insieme al presidente del Senato La Russa, perché la situazione qui dentro è quella della morte della Costituzione italiana, della impossibilità di rispettare il senso della pena e il reinserimento sociale”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, dopo la visita ispettiva nel penitenziario romano insieme a una delegazione del partito, nell’ambito della mobilitazione di +Europa “Meno carceri, più giustizia”, che vedrà attivisti e dirigenti impegnati a visitare le carceri in tutta Italia durante il periodo delle festività natalizie.

“Non si tratta solo di sovraffollamento: qui – ha proseguito Magi – ci sono quasi 1700 persone e ce ne potrebbero stare 1100 e c’è difficoltà a fare qualsiasi tipo di percorso che indirizzi i detenuti verso l’inserimento sociale come attività lavorative e attività di istruzione. Gli spazi destinati alla socialità sono stati trasformati in dormitori, le salette dove si poteva fare altre attività sono diventate posti in cui dormono dieci persone, con il bagno attaccato al lavandino in cui si sciacquano gli alimenti. La situazione della sanità anche al collasso perché si aspetta moltissimo per delle semplici visite specialistiche che spesso non si riescono nemmeno a fare perché mancano le scorte”.

“Allora serve intervenire subito con un atto di clemenza, chiamatelo indulto o indultino, e poi cominciando a riformare il carcere: case di reinserimento sociale per chi ha meno di un anno di pena da scontare e numero chiuso. Di questo – ha spiegato Magi – abbiamo parlato anche con Gianni Alemanno che abbiamo incontrato e gli abbiamo lasciato le proposte che già abbiamo depositato in Parlamento”. “Se Meloni non vuole ascoltare le nostre proposte che già sono sul tavolo – ha aggiunto il vicesegretario di +Europa, Rosario Mariniello – ascolti quello che hanno richiesto sia il Papa che il Garante nazionale dei detenuti. Noi gireremo l’Italia con la nostra proposta meno carceri più giustizia”, ha concluso.