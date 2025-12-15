Berlino, grandi misure di sicurezza per i colloqui di pace sull’Ucraina: le immagini

Sono grandi le misure di sicurezza adottate a Berlino in occasione dei colloqui di pace sull’Ucraina. Si prevede che i leader europei consolideranno il sostegno a Kiev mentre il Paese deve affrontare la pressione di Washington affinché accetti rapidamente un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti. Dopo i colloqui tra gli inviati statunitensi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i funzionari ucraini ed europei continueranno lunedì una serie di incontri nel tentativo di garantire la pace e la sicurezza del continente di fronte a una Russia sempre più assertiva. Washington ha cercato per mesi di orientarsi tra le richieste di Ucraina e Russia, mentre Trump preme per una rapida fine alla guerra ed è sempre più esasperato dai ritardi. La ricerca di possibili compromessi si è imbattuta in grossi ostacoli.