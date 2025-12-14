Ucraina, Witkoff e Kushner arrivano a Berlino per i colloqui di pace

Gli inviati statunitensi sono arrivati a Berlino per un altro ciclo di colloqui volti a garantire un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero di Trump, Jared Kushner, sono stati avvistati nel centro di Berlino da un fotografo dell’agenzia di stampa tedesca dpa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che nei prossimi giorni i funzionari ucraini, statunitensi ed europei terranno una serie di incontri nella città tedesca.