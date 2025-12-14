Sparatoria a Bondi Beach, in un video la fuga e il rumore degli spari

Due uomini armati hanno ucciso almeno 12 persone domenica durante una festa ebraica di Hanukkah sulla spiaggia di Bondi Beach a Sydney. Uno dei due uomini armati è stato ucciso dalla polizia, mentre il secondo è stato arrestato. Almeno 29 persone ferite, tra cui due agenti di polizia. Nel video le immagini delle persone in fuga e il rumore degli spari. La strage in una delle spiagge più famose e iconiche dell’Australia. Il primo ministro Anthony Albanese l’ha definita “un atto di malvagità, antisemitismo, terrorismo che ha colpito il cuore della nostra nazione”.