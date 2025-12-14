Roma, Gualtieri: "Vicini con dolore a comunità ebraica romana per Hanukkah"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha partecipato alle celebrazioni della comunità ebraica romana in piazza Barberini con la consueta accensione del candelabro in occasione della festività di Hanukkah. Gualtieri ha voluto ricordare quanto successo a Sydney, dove in un attentato di natura antisemita sono morte 16 persone durante la celebrazione della festività in spiaggia. “Naturalmente è molto triste, oggi, festeggiare Hanukkah, che è una festa di speranza, gioia e resilienza, con le notizie terribili di questo attentato. Una chiara matrice antisemita che ci porta, innanzitutto, a esprimere la nostra vicinanza e solidarietà agli ebrei che in tutto il mondo si sentono minacciati, alle vittime, ai familiari e naturalmente alla nostra comunità ebraica romana a cui siamo vicini”.