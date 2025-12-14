Bondi Beach, Herzog: "Atto crudele, Australia combatta ondata di antisemitismo"

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha definito “molto crudele” la sparatoria che ha avuto luogo domenica contro un evento di Hannukah sulla spiaggia di Bondi a Sydney. Herzog ha detto che l’attacco è avvenuto durante una cerimonia di accensione delle candele per celebrare il primo giorno di Hanukkah. “L’intera nazione di Israele perde un colpo in questo preciso momento mentre preghiamo per la guarigione dei feriti. Preghiamo per loro e preghiamo per coloro che hanno perso la vita”, ha detto Herzog, chiedendo poi all’Australia di combattere “l’ondata di antisemitismo“.