Ucraina, Trump: "Zona economica libera nel Donbass funzionerebbe"

(LaPresse) “Come funzionerebbe la zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi in Ucraina? Non voglio spiegarlo ora. È una situazione molto complessa, ma funzionerebbe. E molte persone vogliono vederla funzionare”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando alla Casa Bianca durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa. “Tutto quello che voglio fare è fermare i 25mila morti al mese”, ha aggiunto il leader di Washington.