Ucraina, Witkoff a Berlino nel weekend: incontro con Zelensky e i leader Ue

“Come funzionerebbe la zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi? Non voglio spiegarlo ora.È una situazione molto complessa, ma funzionerebbe. E molte persone vogliono vederla funzionare”. Lo ha detto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa. “Tutto quello che voglio fare è fermare i 25mila morti al mese”, ha aggiunto.
La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito le autorità europee “organizzatrici di congiure” in seguito alla decisione di congelare definitivamente i beni russi. “Imbroglioni”, ha detto all’agenzia Tass.
L’inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei a Berlino questo fine settimana per discutere del piano di pace per l’Ucraina. Lo scrive, citando funzionari, il Wall Street Journal, spiegando come la decisione della Casa Bianca di inviare Witkoff sottolinea l’accelerazione degli sforzi degli Stati Uniti per raggiungere un accordo di pace prima della fine dell’anno.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spiegato che sono stati fatti “molti progressi” verso la risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. Lo riferiscono i media statunitensi. Il tycoon, parlando durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa, ha lasciato intendere che un possibile accordo potrebbe essere presto sul tavolo. “Lo sapremo presto”, ha spiegato.
Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, prenderà parte all’incontro in programma lunedì prossimo a Berlino fra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e i leader europei, insieme ai massimi rappresentanti dell’Unione europea e della Nato.