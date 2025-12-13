Accesso Archivi

Ucraina, Witkoff a Berlino nel weekend: incontro con Zelensky e i leader Ue

Steve Witkoff (AP Photo/Mark Schiefelbein)
LaPresse
Lunedì vertice nella capitale tedesca con il presidente ucraino, presente anche la premier Meloni

Ucraina – Russia, le notizie sul conflitto in diretta
Le notizie di sabato 13 dicembre sulla guerra in Ucraina, in diretta
Inizio diretta: 13/12/25 07:00
Fine diretta: 13/12/25 22:00
Trump: "Zona economica libera nel Donbass funzionerebbe"

“Come funzionerebbe la zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi? Non voglio spiegarlo ora.È una situazione molto complessa, ma funzionerebbe. E molte persone vogliono vederla funzionare”. Lo ha detto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa. “Tutto quello che voglio fare è fermare i 25mila morti al mese”, ha aggiunto. 

Mosca su asset russi: "Alla Ue sono degli imbroglioni"

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito le autorità europee “organizzatrici di congiure” in seguito alla decisione di congelare definitivamente i beni russi. “Imbroglioni”, ha detto all’agenzia Tass. 

Wsj: "Witkoff incontrerà a Berlino nel weekend Zelensky e leader europei"

L’inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei a Berlino questo fine settimana per discutere del piano di pace per l’Ucraina. Lo scrive, citando funzionari, il Wall Street Journal, spiegando come la decisione della Casa Bianca di inviare Witkoff sottolinea l’accelerazione degli sforzi degli Stati Uniti per raggiungere un accordo di pace prima della fine dell’anno.

Trump: "Molti progressi verso risoluzione conflitto"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spiegato che sono stati fatti “molti progressi” verso la risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. Lo riferiscono i media statunitensi. Il tycoon, parlando durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa, ha lasciato intendere che un possibile accordo potrebbe essere presto sul tavolo. “Lo sapremo presto”, ha spiegato. 

Meloni lunedì a Berlino per incontro fra Zelensky e leader Ue

Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, prenderà parte all’incontro in programma lunedì prossimo a Berlino fra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e i leader europei, insieme ai massimi rappresentanti dell’Unione europea e della Nato. 

