Ucraina, soldati di Kiev impegnati nella riconquista di Kupiansk: le immagini di droni e bodycam

(LaPresse) Le immagini diffuse dal Corpo Khartiia della Guardia Nazionale ucraina mostrano soldati che combattono nella città di Kupiansk e nell’area circostante durante un’operazione volta a riconquistare la città nella regione nord-orientale di Kharkiv, in Ucraina.

Le immagini riprese dalle telecamere indossate dai soldati e dai droni sarebbero state girate tra ottobre e dicembre di quest’anno e mostrerebbero i soldati del Gruppo di ricerca e attacco Khartiia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato venerdì che le unità ucraine hanno riconquistato diversi insediamenti e quartieri vicino alla città di Kupiansk, dopo un’operazione durata mesi volta a invertire l’avanzata russa in quella zona.