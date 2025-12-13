Re Carlo: "Le mie cure contro cancro saranno ridotte grazie alla diagnosi precoce"

(LaPresse) Re Carlo III ha annunciato in un videomessaggio trasmesso su Channel 4 che il suo trattamento contro il cancro sarà ridotto nel nuovo anno grazie alla diagnosi precoce, all’intervento efficace e all’adesione alle prescrizioni mediche. Il messaggio del monarca è giunto nell’ambito della campagna ‘Stand Up To Cancer’, che punta a incoraggiare le persone a sottoporsi a screening in grado di individuare il cancro nelle fasi iniziali, quando è più facile da curare. “Oggi sono in grado di condividere con voi la buona notizia che, grazie alla diagnosi precoce, all’intervento efficace e all’adesione agli ordini dei dottori, il mio programma di cure contro il cancro potrà essere ridotto nel nuovo anno”, ha affermato il re nel suo discorso.