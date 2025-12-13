Gaza, Renzi: "Meloni non attacchi le opposizioni e Tajani saltelli di meno"

“Credo che la Presidente del Consiglio sia la Presidente del Consiglio di tutti gli italiani. Quando parla di politica estera, il mio suggerimento è evitare di attaccare l’opposizione. Credo che sia importante che ci fosse Abu Mazen a Roma. Credo che sia importante che l’Italia collabori al piano voluto da Tony Blair, Jared Kushner e poi fatto proprio da Donald Trump. Penso tuttavia che sulla politica estera si possa e si debba fare molto di più, perché è un periodo nel quale stiamo vivendo tantissime contraddizioni”. Così Matteo Renzi a margine di un convegno sulle riforme ad Atreju.