Corea del Nord, Kim Jong-Un celebra i soldati di ritorno dalla guerra russo-ucraina

(LaPresse) La Corea del Nord ha organizzato una grande cerimonia per il ritorno dei soldati dalla guerra tra Ucraina e Russia dove sono andati in appoggio alle truppe russe sul fronte di Kursk. Secondo il rapporto ufficiale, nove di loro sono morti. Il video trasmesso venerdì dall’emittente statale KRT mostra il leader nordcoreano Kim Jong-Un mentre abbraccia i soldati e depone un fiore bianco davanti ai ritratti dei nove caduti in combattimento. L’evento si è svolto nella Casa della Cultura 25 aprile, un gigantesco edificio vicino al centro della capitale nordcoreana Pyongyang. Questo edificio ospita spesso eventi ufficiali e manifestazioni legate all’esercito.