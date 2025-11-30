Corea del Nord, Kim Jong Un a spettacolo dell'aeronautica militare

Sabato la Corea del Nord ha organizzato un grande spettacolo per la sua aeronautica militare, alla quale hanno preso parte il leader Kim Jong Un e sua figlia. I media statali hanno sottolineato che era l’80esimo anniversario dell’aeronautica militare e hanno trasmesso un lungo video domenica, un giorno dopo l’evento.

Il video mostra alcuni dei jet nordcoreani dell’era sovietica, così come nuovi droni e un aereo per la raccolta di informazioni di preallarme, che erano stati visti in precedenza nei media statali nordcoreani. Kim Jong Un è apparso con il suo grande cappotto di pelle nera, e anche sua figlia indossava un cappotto di pelle nera simile. È stata mostrata mentre indossava grandi occhiali da sole mentre guardava lo spettacolo aereo. L’aeroporto di Kalma si trova sulla costa orientale della Corea del Nord, proprio accanto alla città di Wonsan, dove sta prendendo piede un nuovo grande sviluppo turistico.