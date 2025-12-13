Chieti: branco di lupi immortalato dalle telecamere a Fossacesia

(LaPresse) – Un branco di lupi immortalato da un impianto di videosorveglianza, di notte, attraversa le campagne di Fossacesia, in provincia di Chieti e si avvicina ad un’abitazione non distante dal centro abitato. Di avvistamenti ce ne sono stati tanti e non mancano le segnalazioni, ma mai come questo. Nel video, un momento del passaggio del branco, dopo le 18 nella cittadina frentana, a conferma che i lupi ci sono e sono anche numerosi. Oltre un recinto di un terreno di proprietà un cane abbaia, corre avanti e indietro per seguire il branco che dopo poco spunta dalle immagini della telecamera. Impressionante, 9 lupi si avvicinano al cane di grossa taglia e di colore bianco, fortunatamente protetto dalla recinzione con rete metallica e un basso muretto, i lupi si fermano nel tentativo di trovate un modo per raggiungere l’animale da guardia, ma il capo branco desiste appena dopo, il cane è salvo e in una manciata di secondi il branco scompare dallo schermo.