Bielorussia, il premio Nobel Bialiatski dopo la sua liberazione: "Grazie Usa"

La Bielorussia ha liberato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la figura chiave dell’opposizione Maria Kolesnikova, concludendo due giorni di colloqui con Washington volti a migliorare i rapporti e a ottenere la revoca delle paralizzanti sanzioni statunitensi sul potassio. “Sono incredibilmente felice di essere libero. Capisco che sia stato necessario un enorme lavoro per essere rilasciati. E siamo stati rilasciati grazie agli sforzi di migliaia di persone, e in primo luogo, dei diplomatici e dei funzionari americani che si sono impegnati per garantire il nostro rilascio”, ha detto Bialiatski.