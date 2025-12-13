Bielorussia, Lukashenko libera Bialiatksi. Il vincitore del Nobel: “La lotta continua”

Le autorità bielorusse hanno rilasciato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la figura chiave dell’opposizione Maria Kolesnikova. Lo ha confermato all’AP Pavel Sapelka, attivista per i diritti umani dell’organizzazione per i diritti umani Viasna. Il loro rilascio arriva mentre il presidente autoritario Alexander Lukashenko cerca di migliorare le relazioni con Washington. Questa mattina, gli Stati Uniti hanno annunciato la revoca delle sanzioni sul settore della potassa del Paese. In cambio del ritiro delle sanzioni, Lukashenko ha graziato 123 prigionieri, secondo quanto riportato dall’agenzia statale Belta.

Graziati 123 cittadini stranieri

“Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha graziato 123 cittadini stranieri nell’ambito degli accordi raggiunti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e su sua richiesta“, ha dichiarato all’agenzia di stampa statale Belta l’ufficio stampa del leader bielorusso. “In conformità con gli accordi raggiunti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e su sua richiesta, in relazione alla revoca delle sanzioni illegali contro l’industria bielorussa del potassio imposte dall’amministrazione dell’ex presidente degli Stati Uniti] Biden, e in relazione all’attuazione pratica del processo di revoca di altre sanzioni illegali contro la Repubblica di Bielorussia, il capo dello Stato ha deciso di graziare 123 cittadini di vari Paesi condannati ai sensi delle leggi della Repubblica di Bielorussia per vari reati, tra cui spionaggio, terrorismo e attività estremiste“, viene precisato. Tenendo conto delle decisioni prese da Lukashenko a fine novembre, il numero totale di persone rilasciate ammonta ora a 156. Tra questi figurano cittadini di Regno Unito, Stati Uniti, Lituania, Ucraina, Lettonia, Australia e Giappone.

Donald Trump e Melania scrivono a Lukashenko

Un messaggio personale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e di sua moglie Melania è stato consegnato ad Aleksandr Lukashenko. Lo ha dichiarato la portavoce del leader autoritario bielorusso Natalya Eismont al canale televisivo First News, secondo quanto appreso dall’agenzia BelTA. “L’inviato speciale degli Stati Uniti per la Bielorussia, John Coale [con cui Aleksandr Lukashenko ha avuto colloqui a Minsk il 12 e 13 dicembre, ha consegnato un messaggio personale di Donald e Melania Trump al nostro presidente. In particolare, hanno ringraziato la parte bielorussa e il presidente personalmente per la costante ospitalità riservata alla delegazione americana qui presente. Hanno apprezzato la nostra ospitalità bielorussa e l’accoglienza calorosa. Hanno espresso gratitudine per i regali che il nostro presidente ha precedentemente inviato a Donald e Melania. E hanno esteso gli auguri di Natale, augurando buone feste. Donald Trump ha anche affermato di attendere con ansia il ritorno di John Coale in patria per ascoltare i dettagli dei colloqui svoltisi”, ha dichiarato Natalya Eismont. Oggi il regime autoritario di Minsk ha rilasciato 123 prigionieri, nel tentativo del leader Alexander Lukashenko di migliorare le relazioni con Washington.

Bialiatski: “La lotta continua”

“Ero in prigione la mattina presto, la sera tardi, sdraiato in condizioni completamente diverse, su brande in una stanza dove c’erano quasi 40 persone”. Sono queste le prima parole del bielorusso premio Nobel per la Pace Ales Bialiatski, rilasciato oggi dal carcere dopo aver ottenuto la grazie del presidente Aleksandr Lukashenko. “E ora sono libero. Certo, le sensazioni… Considerando che ho trascorso quattro anni e mezzo in quelle condizioni in prigione, le sensazioni ora non mi sono molto chiare”, ha aggiunto parlando davanti all’ambasciata degli Stati Uniti a Vilnius, in Lituania, “ma penso che mi abituerò abbastanza in fretta e accetterò il fatto di essere libero, di trovarmi in un paese libero”. Lo riporta la testata Belsat. Alla domanda sul significato del Premio Nobel per la Pace, Bialiatski ha risposto: “Quel premio non era solo per me, ma per tutti gli attivisti bielorussi, per l’intero popolo bielorusso, che si è battuto e si batte per la democrazia e i diritti umani in Bielorussia, continuando la sua difficile lotta, per la quale migliaia di persone sono dietro le sbarre”. “La lotta”, ha sottolineato, “continua”. Ha poi detto di aver intenzione di curarsi e di continuare le sue attività per i diritti umani: la sua salute è “più o meno” buona, ma le medicine in prigione “sono pessime”, ha raccontato.