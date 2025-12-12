Ucraina, media: Kiev pronta ad accettare zona demilitarizzata in Donbass – La diretta

Il presidente americano Donald Trump in pressing per la conclusione di un accordo per un cessate il fuoco in Ucraina alle condizioni previste dal suo piano di pace, compreso il ritiro di Kiev dall’intera regione del Donbass, anche le parti che non sono state conquistate dalla Russia. Il tycoon ha detto che gli Usa non parteciperanno all’incontro di sabato previsto a Parigi con funzionari ucraini e di Francia, Germania e Gran Bretagna se non ci saranno “buone chance” di concludere un’intesa. Da parte sua il presidente ucraino Volodymyr Zelensky apre alla possibilità di sottoporre a un referendum dei cittadini il destino del Donbass. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina di oggi 12 dicembre in diretta.
L’Ucraina è “pronta” ad accettare concessioni territoriali. È quanto rivela Le Monde, citando fonti secondo cui Kiev sta cedendo su uno dei punti chiave dei negoziati con Stati Uniti e Russia, accettando la creazione di una zona demilitarizzata nel Donbass. Questa zona demilitarizzata, secondo Kiev, costringerebbe le forze ucraine e russe a ritirarsi da entrambi i lati dell’attuale linea del fronte nel Donbass. Questa regione strategica, un bacino minerario ambito dalla Russia dal 2014, potrebbe essere posta sotto la supervisione di una forza internazionale, inclusi gli Stati Uniti, per prevenire ulteriori aggressioni russe.
La Banca di Russia ha intentato una causa contro la società belga Euroclear presso il tribunale arbitrale di Mosca per ottenere il risarcimento dei danni causati alla Banca Centrale della Federazione Russa sui beni russi congelati. Lo ha riferito l’ufficio stampa dell’autorità di regolamentazione, come riporta l’agenzia Tass. L’importo della richiesta nei confronti della banca depositaria non è stato specificato nella dichiarazione. “In relazione alle azioni illegali del depositario Euroclear, che stanno causando perdite alla Banca di Russia, nonché in relazione ai meccanismi ufficialmente presi in considerazione dalla Commissione europea per l’uso diretto o indiretto delle attività della Banca di Russia senza il consenso della Banca di Russia, la Banca di Russia presenta un ricorso presso la Corte arbitrale di Mosca contro il depositario Euroclear per il recupero delle perdite causate alla Banca di Russia”, si legge nella dichiarazione. La Banca centrale ha sottolineato che le azioni del depositario Euroclear hanno causato danni “a causa dell’incapacità di gestire fondi e titoli appartenenti alla Banca di Russia“. La maggior parte dei beni russi congelati in Europa a causa della guerra in Ucraina – poco più di 200 miliardi di euro – è bloccata sulla piattaforma Euroclear in Belgio.
A seguito di un attacco aereo delle forze russe su Odessa, infrastrutture sono state danneggiate e parte della città ucraina è rimasta senza elettricità e acqua. Secondo Ukrinform, la notizia è stata riportata su Telegram dal capo dell’Amministrazione militare regionale di Odessa, Serhii Lysak.”Odessa è stata sottoposta a un altro attacco nemico. Le infrastrutture sono state danneggiate. Parte della città è rimasta senza elettricità e acqua”, si legge nella nota riportata da Ukrinform. Secondo il funzionario, al momento non si hanno informazioni sulle vittime. Tutti i servizi competenti stanno lavorando sul posto, ha aggiunto Lysak.
“Parteciperemo all’incontro di sabato in Europa se pensiamo che ci siano buone possibilità” di un accordo. “Non vogliamo perdere troppo tempo. Vogliamo che la questione venga risolta“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, citato dai media statunitensi, a proposito del prossimo vertice sull’Ucraina a Parigi con funzionari anche di Germania, Francia e Gran Bretagna, oltre che di Kiev.
L’amministrazione Trump vede un “compromesso” sul Donbass nel fatto che le forze armate ucraine si ritirino dalla regione di Donetsk, mentre l’esercito russo non vi entrerà. Tuttavia, non è chiaro chi e come controllerà il rispetto di questi e altri accordi, qualora vengano firmati. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro con i giornalisti, citato da Unian. Secondo Zelensky, “c’è un problema” nel modo in cui la parte americana vede la soluzione della questione del Donbass. “Loro pensano che le truppe ucraine debbano lasciare il territorio del Donetsk, e che il compromesso consista nel fatto che le truppe russe non entrino in questo territorio. Chi gestirà questo territorio, che loro già definiscono ‘zona economica libera’ o ‘zona demilitarizzata’, non lo sanno”, ha detto.
Zelensky ha spiegato di aver detto agli americani che le loro proposte “non sono affatto nell’interesse dell’Ucraina”, ma ha riconosciuto la necessità di continuare il dialogo e di cercare risposte a tutte le domande in modo “più adeguato”. Il presidente ucraino ha sottolineato che il ritiro delle truppe deve essere simmetrico e che sulla linea di contatto è necessario “qualche tipo di monitoraggio”. Zelensky ha aggiunto che resta anche la questione di come impedire alla Russia di occupare militarmente la “zona demilitarizzata” in violazione degli accordi. “È tutto molto serio. Non è detto che noi, come Ucraina, accetteremo questo, ma quando ci parlate di compromesso, dovete proporre un compromesso equo”, ha evidenziato il leader ucraino. Zelensky ha dichiarato che Kiev non accetta affatto la richiesta russa di consegnare loro l’intero Donbass, e per questo gli americani cercano un qualche formato per risolvere questa contraddizione. “La nostra posizione è che è giusto rimanere dove siamo, cioè sulla linea di contatto. Ed è tra queste diverse posizioni che la discussione continua; non è ancora stato deciso nulla”, ha aggiunto.