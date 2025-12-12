Ucraina, media: Kiev pronta ad accettare zona demilitarizzata in Donbass – La diretta

Il presidente americano Donald Trump in pressing per la conclusione di un accordo per un cessate il fuoco in Ucraina alle condizioni previste dal suo piano di pace, compreso il ritiro di Kiev dall’intera regione del Donbass, anche le parti che non sono state conquistate dalla Russia. Il tycoon ha detto che gli Usa non parteciperanno all’incontro di sabato previsto a Parigi con funzionari ucraini e di Francia, Germania e Gran Bretagna se non ci saranno “buone chance” di concludere un’intesa. Da parte sua il presidente ucraino Volodymyr Zelensky apre alla possibilità di sottoporre a un referendum dei cittadini il destino del Donbass. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina di oggi 12 dicembre in diretta.

Guerra in Ucraina, le notizie del 12 dicembre in diretta Inizio diretta: 12/12/25 07:00 Fine diretta: 12/12/25 23:45