Thailandia, primo ministro scioglie Parlamento: l'annuncio di Anutin Charnvirakul

Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha ricevuto il permesso reale di sciogliere il Parlamento e indire elezioni generali all’inizio del prossimo anno. Le elezioni per la Camera dei Rappresentanti si terranno tra i 45 e i 60 giorni dopo il Decreto Reale, un periodo durante il quale Anutin guiderà un governo ad interim con poteri limitati e non potrà approvare un nuovo bilancio. Anutin ha scritto sui social: “Vorrei restituire il potere al popolo”. Venerdì mattina il premier thailandese ha detto coi giornalisti a Bangkok che la sua decisione era basata sul ritiro del sostegno alla sua maggioranza in Parlamento da parte del Partito del Popolo. Il politico ha parlato alla Casa del Governo, dove venerdì ha anche presieduto una cerimonia in onore della regina madre Sirikit, scomparsa lo scorso ottobre. La decisione arriva in un momento politico difficile, poiché la Thailandia è impegnata in una guerra su larga scala con la Cambogia per le rivendicazioni di confine, da tempo contestate. Circa due decine di persone sono state uccise nei combattimenti di questa settimana, mentre centinaia di migliaia sono state sfollate da entrambe le parti.