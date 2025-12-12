Cambogia, combattimenti con la Thailandia: le immagini dei territori distrutti

I media della Cambogia hanno diffuso filmati che mostrano ingenti danni a un’area residenziale nella provincia di Pursta, vicino al confine con la Thailandia. Il governo cambogiano accusa l’esercito thailandese di aver attaccato obiettivi civili. Un’accusa che la Thailandia ha negato. Ciò avviene dopo che sono scoppiati pesanti combattimenti lungo il confine tra i due paesi ed entrambe le parti hanno accusato l’altra di violare la loro sovranità lungo la regione di confine contesa. Si ritiene che circa due dozzine di persone siano state uccise questa settimana, mentre centinaia di migliaia sono state sfollate su entrambi i lati del confine. La Tailandia ha effettuato attacchi aerei, mentre la Cambogia ha lanciato razzi provocando il caos. A scatenare gli scontri è stata una scaramuccia avvenuta domenica. Centinaia di abitanti e agricoltori cambogiani e tailandesi hanno lasciato le loro case e hanno cercato rifugio al confine, stabilendosi e vivendo in campi improvvisati, privi di infrastrutture di base