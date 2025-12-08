Thailandia, attacchi aerei lungo confine con la Cambogia dopo la morte di un soldato: civili in fuga

La Thailandia ha lanciato oggi attacchi aerei lungo il confine conteso con la Cambogia, mentre i due Paesi si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco che aveva interrotto i combattimenti all’inizio di quest’anno. L’esercito thailandese ha dichiarato che ieri il fuoco cambogiano ha ferito due soldati thailandesi e che le truppe thailandesi hanno reagito, dando luogo a uno scontro a fuoco durato circa 20 minuti. La Cambogia ha dichiarato che la parte thailandese ha aperto il fuoco per prima e che le proprie truppe non hanno reagito. Oggi, inoltre, il portavoce dell’esercito thailandese, il maggiore generale Winthai Suvaree, ha dichiarato che le truppe cambogiane hanno aperto il fuoco per prime in territorio thailandese in diverse aree e ha affermato che un soldato thailandese è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti, e che i civili sono stati evacuati dalle aree colpite. La Thailandia ha utilizzato aerei “per colpire obiettivi militari in diverse aree per reprimere gli attacchi di fuoco di supporto cambogiani”, ha affermato.