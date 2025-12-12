Atreju, la standing ovation per Abu Mazen sul palco con Giorgia Meloni

Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen alla festa di Fratelli d’Italia Atreju. Dopo l’incontro a Palazzo Chigi viene accolto con un abbraccio dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “La presenza di questo leader stasera fa anche giustizia di tante falsità che abbiamo sentito sul governo italiano negli ultimi due anni” dice Meloni sul palco prima di introdurre sul palco Abu Mazen. Una standing ovation di alcuni minuti ha accolto il presidente dell’Anp che ha esordito ringraziando: “Giorgia Meloni e la leadership del partito Fratelli d’Italia per l’organizzazione di questo splendido evento”.