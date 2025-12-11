Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha nuovamente accusato i paesi europei di cercare di prolungare il conflitto con l’Ucraina. Le sue dichiarazioni durante una tavola rotonda da lui presieduta, alla quale hanno partecipato ambasciatori stranieri e rappresentanti di organizzazioni internazionali, sulle prospettive di pace tra Russia e Ucraina. Ha affermato che gli interessi dei paesi europei sono “solo quelli di pensare a un cessate il fuoco e preparare ancora una volta Zelensky” a ulteriori tensioni con la Russia. Mosca, nel frattempo, “insiste nel raggiungere un pacchetto di accordi su una pace forte, sostenibile e a lungo termine con garanzie di sicurezza per tutte le parti coinvolte”, ha affermato. Lavrov ha anche detto giovedì che la Russia ha trasmesso “ulteriori proposte” agli Stati Uniti “riguardanti le garanzie di sicurezza collettiva”.