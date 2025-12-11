Ucraina, Kiev: “Nostri droni hanno colpito piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio” – La diretta

I droni a lungo raggio dell’intelligence ucraina hanno colpito la piattaforma petrolifera russa Filanovsky nel Mar Caspio. Lo riporta l’emittente ucraina Suspilne citando fonti informate dello Sbu, aggiungendo che si tratta del primo attacco in assoluto alle infrastrutture petrolifere russe nella regione. Secondo la fonte, la produzione di petrolio nella piattaforma è stata interrotta a seguito dell’attacco. “Sono stati registrati almeno quattro colpi sulla piattaforma offshore. A seguito dell’attacco, la produzione di petrolio e gas da oltre 20 pozzi è stata interrotta“, ha detto la fonte.
Suspilne scrive che la piattaforma colpita appartiene a Lukoil-Nizhnevolzhskneft e che il giacimento di Filanovsky è uno dei più grandi esplorati in Russia e nel settore russo del Mar Caspio. Le sue riserve sono stimate in 129 milioni di tonnellate di petrolio e 30 miliardi di metri cubi di gas.
Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha affermato che per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prolungare il conflitto è diventata una questione di sopravvivenza politica e forse anche fisica. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Si è ora presentato un nuovo momento per Zelensky personalmente. In Ucraina è scoppiato uno scandalo di corruzione e, alla luce di ciò, prolungare il conflitto sembra essere diventata una questione di sopravvivenza politica, e forse anche fisica, per Zelensky”, ha dichiarato Lavrov.
Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha dichiarato che durante un recente incontro al Cremlino il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato Usa Steve Witkoff hanno risolto tutti i malintesi fra Mosca e Washington sorti a causa della pausa seguita al vertice in Alaska. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Recentemente, quando l’inviato speciale del presidente Trump, Stephen Witkoff, ci ha fatto visita qui, dopo il suo incontro con il presidente Putin entrambe le parti, russa e americana, hanno ribadito gli accordi reciproci raggiunti in Alaska. Si tratta di un risultato molto, molto importante, perché dopo Anchorage c’è stata una certa pausa. Ora, nei nostri negoziati con gli americani sulla questione ucraina, personalmente ritengo che i malintesi e le incomprensioni siano stati risolti”, ha affermato Lavrov. Il capo della diplomazia russa ha sottolineato che gli americani sono interessati a “comprendere l’essenza della crisi ucraina, e questo si è riflesso durante l’incontro tra i presidenti Putin e Trump ad Anchorage il 15 agosto”. “Lì sono stati raggiunti accordi reciproci che rimangono rilevanti per noi e possono servire come punto di partenza per una soluzione”, ha dichiarato, evidenziando che “gli accordi raggiunti ad Anchorage si basano sulle proposte che il presidente Putin ha riassunto nuovamente nel giugno 2024 riguardo ai principi per la risoluzione del conflitto ucraino”.
“Prima dell’Alaska, anche Stephen Witkoff ha visitato Mosca e ha presentato proposte che hanno costituito la base dell’intesa di Anchorage. L’essenza di questi accordi è che l’Ucraina deve tornare ai fondamenti di non allineamento, neutralità e non nucleare della sua statualità. Proprio questi principi – status non allineato, neutralità e status non nucleare – sono stati sanciti nella Dichiarazione di sovranità statale dell’Ucraina del 16 luglio 1990”. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass.
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricevuto il nuovo premier della Repubblica ceca, il sovranista Andrej Babis. “Abbiamo avuto un buon incontro. Apprezzo il tuo sostegno per rafforzare la competitività dell’Europa. Abbiamo anche discusso del rafforzamento dell’Ucraina nel suo cammino verso una pace giusta e duratura. Perché la sicurezza dell’Ucraina è la sicurezza dell’Europa. Continueremo questo lavoro al Consiglio europeo la prossima settimana”, scrive von der Leyen sui social.
“Il prossimo giovedì si terrà il Consiglio europeo e abbiamo concordato di proseguire le discussioni anche venerdì, così da arrivare davvero a una soluzione su questo tema. L’Ucraina dispone di risorse finanziarie sufficienti per il primo trimestre del 2026, ma è vero che l’intero anno non è ancora completamente finanziato: serviranno quindi ulteriori fondi nel corso del 2026”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a Berlino, in merito alle proposte per l’utilizzo degli asset russi congelati per aiutare l’Ucraina. “Gli impegni che abbiamo assunto, e che sono già inclusi nel bilancio 2026, ammontano a 15 miliardi di euro di sostegno destinato all’Ucraina. Abbiamo inoltre mobilitato un fondo d’emergenza, già previsto e approvato nel bilancio 2026. Al momento non sono previste ulteriori erogazioni dirette da parte della Germania. Potremmo però dover fornire alcune garanzie in relazione all’utilizzo dei beni russi. Lo strumento che ho proposto consiste essenzialmente in un prestito finanziato dal bilancio Ue e garantito con gli asset russi”, ha detto ancora Merz.
L’Europa occidentale mira a ottenere un cessate il fuoco in Ucraina per concedere una tregua prima della successiva ripresa delle ostilità. È quanto sostiene il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. “L’Europa occidentale” sta “solo pensando a un cessate il fuoco, prendendo fiato e preparando ancora una volta Zelensky e il suo regime alla guerra contro la Federazione Russa”, ha detto Lavrov. “I nostri negoziati con il presidente degli Stati Uniti e il suo team sono dedicati specificamente alla ricerca di una soluzione a lungo termine per affrontare le cause profonde di questa crisi”, ha aggiunto.
“L’Europa sta cercando in tutti i modi di sedersi al tavolo dei negoziati, ma le idee che l’Europa sta sviluppando non saranno utili per i negoziati”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax.
“Difendiamo gli interessi europei anche quando ci incontriamo nel formato E3, insieme a Polonia, Italia e ad altri Paesi vicini. Parlando con il presidente Trump e con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo discusso di nuovo in modo approfondito su come avanzare verso un cessate il fuoco in Ucraina. Negli ultimi giorni abbiamo visto l’iniziativa americana e un dinamismo che non vedevamo dal 24 febbraio 2022. Siamo entrambi in stretto contatto con il presidente Zelensky, con i nostri partner europei e anche con il presidente Trump”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a Berlino. “Come sapete, ieri, insieme a Keir Starmer ed Emmanuel Macron, abbiamo parlato a lungo con il presidente Trump. Il lavoro che stiamo svolgendo insieme resta molto difficile per una ragione semplice: il presidente Putin continua a portare avanti senza scrupoli la sua brutale guerra di aggressione contro la popolazione civile ucraina e, nei negoziati, sta cercando di guadagnare tempo”, ha spiegato Merz. “In questo contesto – ha aggiunto – abbiamo tre obiettivi principali. Primo: ottenere un cessate il fuoco in Ucraina che ponga fine a questa terribile guerra dopo quasi quattro anni. Secondo: garantire che il cessate il fuoco sia sostenuto da garanzie giuridiche e materiali solide, a differenza degli accordi di Minsk, affinché sia duraturo. Terzo: assicurare che qualsiasi soluzione negoziata salvaguardi gli interessi di sicurezza europei e non vada a scapito di Nato ed Europa. Per questo è fondamentale che noi europei facciamo parte del processo: nessuna pace può essere raggiunta senza la nostra partecipazione”.
La Russia non ha alcuna intenzione di attaccare l’Europa o la Nato ed è pronta a documentarlo per iscritto, ma “se l’Europa decidesse di combattere, noi siamo pronti adesso”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. “Non nutriamo – il presidente lo ha affermato molto chiaramente – alcun piano aggressivo nei confronti dei membri della Nato o dell’Ue. Siamo pronti a formalizzare le relative garanzie per iscritto, su base collettiva e reciproca, naturalmente, nel contesto dell’approccio sopra descritto”, ha affermato Lavrov.
“Ci attendono questioni difficili e siamo d’accordo su un punto: solo Kiev può decidere quali compromessi territoriali accettare. Sarebbe un errore costringere il presidente ucraino a una pace che la sua popolazione non sosterrebbe dopo quattro anni di sofferenze e di perdite. Proprio per questo ribadiamo che manterremo saldo il nostro sostegno all’Ucraina per raggiungere gli obiettivi comuni”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a Berlino. “Per avanzare in questo lavoro aumenteremo la pressione su Mosca, e continueremo ad aumentarla. Intensificheremo inoltre la pressione sulla cosiddetta ‘flotta ombra’. Continueremo a sostenere massicciamente l’Ucraina, anche attraverso il congelamento dei beni russi in Europa, così da aiutarla a difendersi da future aggressioni russe”, ha spiegato Merz.
“Se continuiamo il processo come lo immaginiamo, ci saranno colloqui con gli Stati Uniti nel fine settimana e potrebbe esserci un incontro all’inizio della prossima settimana a Berlino. La partecipazione dell’amministrazione statunitense a questo incontro dipenderà molto dai documenti su cui lavoreremo in questo momento. Sono abbastanza fiducioso che ci riusciremo”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a Berlino, in merito ad un possibile vertice dei leader europei e dell’amministrazione Usa sul processo di pace in Ucraina. “E nella telefonata con il presidente Trump, ho avuto davvero la netta impressione che fosse disposto a intraprendere questo percorso insieme a noi perché sa che gli europei vogliono essere ascoltati per i propri interessi e devono essere ascoltati per i propri interessi qui”, ha detto ancora Merz.
“Ieri pomeriggio abbiamo avuto una lunga telefonata con il presidente Trump, Emmanuel Macron, Keri Starmer e me. E abbiamo parlato del processo che si svolgerà nei prossimi giorni. Abbiamo suggerito che, insieme all’amministrazione statunitense, dovremmo finalizzare le discussioni sui documenti. C’è una proposta che Lui non conosceva al momento della nostra telefonata perché è stata inviata agli americani in seguito. Abbiamo inviato quel documento nel tardo pomeriggio e riguardava le concessioni territoriali che l’Ucraina avrebbe potuto accettare, ma questa è una domanda a cui il presidente ucraino e il popolo ucraino devono rispondere. E lo abbiamo detto esattamente al presidente Trump”.
La Russia ha motivo di credere nella sincerità del desiderio degli Stati Uniti di risolvere il conflitto ucraino in modo equo. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Abbiamo motivo di credere, sulla base dei numerosi contatti con gli Stati Uniti, sia ad Anchorage a livello presidenziale, sia successivamente a livello di collaboratori, rappresentanti speciali del presidente Vladimir Putin e Trump, a livello di ministro degli Affari esteri e segretario di Stato , abbiamo motivo di credere che gli americani siano sinceramente interessati a una risoluzione equa del conflitto, nel contesto della garanzia degli interessi legittimi di tutte le parti. E noi procediamo su questa base”, ha dichiarato Lavrov.
Alla domanda su cosa farebbe la Russia se il dialogo con gli Stati Uniti non riuscisse a trovare una soluzione politica al conflitto ucraino e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si ritirasse dal processo di pace, poi, Lavrov ha risposto che Mosca “non fa mai ipotesi su cosa succederebbe se qualcuno cambiasse improvvisamente posizione”.
“Secondo numerose stime indipendenti, le perdite umane delle forze armate ucraine hanno superato da tempo il milione e continuano ad aumentare”. È quanto afferma il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass.
Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha dichiarato oggi che la Russia ha trasmesso a Washington “proposte aggiuntive relative a garanzie di sicurezza collettiva”, che l’Ucraina e l’Europa ritengono necessarie per scoraggiare future aggressioni. “Comprendiamo che quando si discute di garanzie di sicurezza, non possiamo limitarci alla sola Ucraina”, ha affermato Lavrov, senza fornire dettagli sulle proposte del Cremlino.
Se sul territorio ucraino venissero dispiegati peacekeeper europei diventerebbero immediatamente “obiettivi legittimi” per le forze armate russe. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. “Stanno fantasticando di inviare le loro truppe in Ucraina come forze di pace, per così dire. Per noi, queste cosiddette forze di pace diventeranno immediatamente obiettivi legittimi. Tutti dovrebbero capirlo”, ha detto Lavrov.
“Ho ricevuto un messaggio da Mosca ora”, “aspettiamo di essere…” lontani dalle telecamere. E’ lo scambio intercorso tra il presidente serbo Alexander Vucic e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ieri lo ha accolto al Berlaymont insieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Nel video, disponibile sui canali della Commissione europea, si vede il presidente serbo riferire del messaggio russo in entrata e la leader dell’Esecutivo Ue, in imbarazzo, invitarlo ad aspettare un secondo momento, sottinteso quando saranno lontani dalle telecamere, mentre tutti e tre posano davanti ai flash per le fotografie di rito. “È stato un piacere incontrare Alexander Vucic per fare il punto sui progressi della Serbia nel suo percorso verso l’Ue. Abbiamo discusso dell’importanza di accelerare le riforme, in particolare nei settori dello Stato di diritto e della libertà dei media. Abbiamo sottolineato che l’allargamento è un imperativo geostrategico e la necessità per la Serbia di allinearsi ulteriormente alla politica estera e di sicurezza dell’Ue”, scrive poi la sera sui social. “Abbiamo inoltre accolto con favore le misure adottate dalla Serbia per diversificare le sue fonti e rotte energetiche e ridurre la dipendenza dalla Russia, la cui inaffidabilità è stata ripetutamente dimostrata. L’Europa ha costantemente dimostrato solidarietà alla Serbia attraverso ingenti investimenti nelle infrastrutture energetiche e nel sostegno alle famiglie vulnerabili. Come il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e io abbiamo sottolineato durante le nostre visite all’inizio di quest’anno, rimaniamo pienamente impegnati a vedere una Serbia democratica nell’Ue. Potete contare sul nostro sostegno”, aggiunge.
“È sempre successo alla vigilia di questi decreti che rinnovano gli aiuti all’Ucraina: grandi dibattiti, grandi discussioni anche inevitabili, anche giuste, poi alla fine però il governo ha sempre scelto la strada che è quella corretta, di stare al fianco dell’Ucraina che è un paese invaso. Lo abbiamo sempre fatto e lo faremo ancora. Le perplessità, le discussioni sono giuste, inevitabili, anche corrette. È bene che si parli di pace, però la pace che vogliamo costruire è una pace giusta, duratura, con le garanzie adeguate all’Ucraina”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Sky Start. “Noi abbiamo due possibilità: un Consiglio dei ministri il 22 dicembre e un altro il 29, ma in una di queste due date il decreto verrà approvato, questo va detto. Questo naturalmente non inficia, non contrasta per nulla con le possibilità, che noi speriamo sempre più forti, di arrivare a un tavolo di trattative tra la Russia e l’Occidente che porti a una pace equilibrata, ma voglio ribadire che se la pace è un obiettivo per tutti, non può essere imposta dall’Ucraina senza che l’Ucraina possa dire nulla”.
Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che 287 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti tra le 23 di mercoledì e le 7 di giovedì mattina. Lo riporta Interfax.
Secondo il Ministero della Difesa russo, 40 di questi droni sono stati neutralizzati nella regione di Mosca, di cui 32 in volo verso Mosca. inoltre, 40 droni sono stati neutralizzati nella regione di Kaluga, 27 nella regione di Tula, 19 nella regione di Novgorod e 11 nella regione di Yaroslavl. Altri 10 droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Lipetsk, sei nella regione di Smolensk, cinque ciascuno nelle regioni di Kursk e Orël, quattro nella regione di Voronezh e due nella regione di Ryazan, ha affermato il Ministero in una nota.