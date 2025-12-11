Truffa a onlus Firenze, procuratore di Brescia: "Riciclaggio cinese in Italia ha dimensioni preoccupanti"

“Le indagini ci hanno restituito il classico sistema della frode con fatture per operazioni inesistenti e con la partecipazione attiva di esponenti della comunità cinese che hanno disponibilità economica. Basti pensare che oggi, per esempio, sono stati sequestrati 500mila euro in contanti”. Lo ha detto Francesco Prete, procuratore capo di Brescia, in merito all’indagine che ha scoperto la maxitruffa ai danni della onlus Opera Santa Maria del Fiore a Firenze. “Nel caso della Onlus di Firenze, chi ha versato il denaro era convinto di pagare il fornitore dell’opera di restauro, ma in realtà stava accreditando il denaro su un Iban che fa capo all’organizzazione criminale, mettendo a segno una truffa da circa 1,8milioni – ha affermato – e in questo caso l’iban era relativo a una banca del territorio”.

“Esponenti della comunità cinese stanno realizzando in Italia un sistema creditizio parallelo e abusivo – ha sottolineato – La presenza del riciclaggio cinese in Italia sta assumendo dimensioni preoccupanti perché non riusciamo a capire la fonte di questi approvvigionamento di contante”. Prete ha evidenziato anche che gli “operatori economici italiani, con facilità, si rivolgono ai cinesi per avere la liquidità di cui hanno bisogno”. “Non esagero se dico che questo sistema assume carattere transnazionale con tutte le difficoltà che ne conseguono”, conclude Prete.