Firenze, truffa da 30 milioni alla onlus che gestisce il Duomo e il Battistero

Scoperta dalla Polizia una truffa da 30 milioni di euro ai danni di una onlus. Vittima è l’Opera di Santa Maria del Fiore, onlus vittima di una truffa milionaria scoperta dalla Polizia di Stato, si occupa della conservazione del Duomo di Firenze e il Campanile di Giotto, nonché, dal 1777, del Battistero di San Giovanni e, dal 1891, della gestione del Museo dell’Opera di Santa Maria in Fiore, istituito per accogliere le opere d’arte che nel corso dei secoli erano state rimosse dal Duomo e dal Battistero.

L’operazione della polizia

Dalle prime ore dell’alba la Polizia di Stato sta dando esecuzione – nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza – a nove fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti di cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. Un decimo soggetto destinatario del provvedimento risulta allo stato irreperibile.

Le indagini della Squadra Mobile di Brescia – avviate nel mese di marzo 2025 a seguito di una truffa milionaria perpetrata ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, avrebbero disvelato un giro d’affari illegale che, nell’arco di circa 6 mesi, avrebbe prodotto un trasferimento illegale di denaro stimato in circa 30 milioni di euro.

Sono 21 le perquisizioni eseguite dall’alba tra Brescia, Milano e Bergamo. Le indagini hanno consentito di individuare a Milano un appartamento, intestato a una cittadina cinese, definito dagli investigatori, “un vero e proprio centro di stoccaggio del denaro contante“.

L’Opera di Santa Maria del Fiore fondata nel 1296

L’Opera, fondata dalla Repubblica Fiorentina nel 1296 con la partecipazione delle autorità ecclesiastiche cittadine per sovrintendere alla costruzione della nuova Cattedrale e del suo Campanile, dal 1998 ha assunto natura di onlus e persegue, tra i suoi fini istituzionali, “la tutela, promozione e valorizzazione, nelle funzioni religiosa, civile, culturale e storica della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, nonché di tutti gli altri suoi monumenti e fabbricati”.