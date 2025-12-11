Delitto di Garlasco, Palmegiani: "Perizia è corretta, faremo nostre domande"

(LaPresse) “Andremo per le lunghe. Stiamo continuando con l’attività, stiamo guardando i vari punti della relazione della professoressa Albani. Per noi è una perizia giusta, corretta. Dobbiamo fare due domande, ma nulla di particolare”. Così Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio – indagato per il delitto di Garlasco – oggi a Roma per un vertice con i suoi avvocati, nei laboratori dove lavora la genetista Marina Baldi, parlando con i cronisti.”Oggi lo scontrino non è proprio un argomento di conversazione, tenendo conto che, come dico sempre, lo scontrino è vero, quindi non c’è nulla di cui parlare. Domani la Procura dirà che c’è un famoso super testimone che ogni tanto esce. Ovviamente chiamerà il super testimone e poi dovrà anche sequestrare lo scontrino attualmente in possesso di Andrea. Forse non sarà importante per la procura, almeno è una nostra supposizione”, ha aggiunto.