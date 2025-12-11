Delitto di Garlasco, Andrea Sempio oggi a Roma. Il consulente: “Presenteremo due relazioni”

Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio – indagato per il delitto di Garlasco – oggi a Roma per un vertice con i suoi avvocati, nei laboratori dove lavora la genetista Marina Baldi, ha parlato con i cronisti. “Andremo per le lunghe. Stiamo continuando con l’attività, stiamo guardando i vari punti della relazione della professoressa Albani. Per noi è una perizia giusta, corretta. Dobbiamo fare due domande, ma nulla di particolare”. “Oggi lo scontrino non è proprio un argomento di conversazione, tenendo conto che, come dico sempre, lo scontrino è vero, quindi non c’è nulla di cui parlare. Domani la Procura dirà che c’è un famoso super testimone che ogni tanto esce. Ovviamente chiamerà il super testimone e poi dovrà anche sequestrare lo scontrino attualmente in possesso di Andrea. Forse non sarà importante per la procura, almeno è una nostra supposizione”, ha aggiunto.

“Presenteremo due relazioni”

Due relazioni, per un discorso “prevalentemente tecnico. Non puntiamo nulla in particolare. Noi dobbiamo dare una spiegazione al perché: quindi da un lato facciamo una valutazione della perizia, che per noi è una valutazione oggettiva dove il perito ha fatto un lavoro di alto livello; dall’altro non diamo giustificazioni, ma cerchiamo di capire perché quel Dna era lì sopra, ovviamente con tutti i limiti degradato, incompleto, parziale, di bassa qualità. In una relazione a parte cerco di dare una spiegazione al perché”. Per quanto riguarda eventuali punti di contaminazione “non abbiamo parlato di questo oggi perché – spiega – ne abbiamo già parlato, abbiamo detto più che altro come impaginarla, ma nulla di particolare”. Mettendo insieme tutti gli elementi poi “le relazioni saranno due. Una relativa alla perizia, valutiamo dei dati forniti dalla dottoressa Albani. Nella seconda, invece, diamo una spiegazione al Dna. Credo, ma è una supposizione, che verranno presentate quasi contemporaneamente intorno al 15″.