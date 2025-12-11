Delitto di Garlasco, legale Sempio: "Perizia non è pistola fumante ma d'acqua"

“Aspettiamo con curiosità di vedere se la pubblica accusa o la parte interessata, come è stata molto originalmente definita in questo processo la difesa Stasi, come contrasterà lei o come contrasteranno loro il responso di questa perizia. Perché oggi tutti dicono che non è la pistola fumante: per me è una pistola d’acqua. Invece, prima del responso veniva venduta come la pistola fumante”. Così l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio – indagato per il delitto di Garlasco. La difesa del 37enne presenterà due relazioni sulla traccia di Dna. “La seconda – spiega il legale è proprio per non lasciare nulla al caso e anche per esplorare ogni ipotesi”. “Non critico certo la dottoressa Albani, mi facevo forte di un dato giuridico: la Cassazione dice che se il dato non è consolidato giuridicamente vale zero, addirittura meno di un indizio, non è neppure un indizio. Se il dato non è consolidato, non segue le linee guida, non può essere neanche utilizzato probatoriamente a livello di indizio. Quindi – ha spiegato – vale zero quella prova ai fini giuridici nella prospettiva di una accusa ad Andrea Sempio”.