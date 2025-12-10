Ucraina, Conte: “Europa disorientata e negoziati agli Usa. Meloni silente nel mezzo”

(LaPresse) “L’Europa è completamente disorientata. Non si è capito qual è la linea. Purtroppo aveva solo una linea, questa è la realtà, ed era la vittoria militare sulla Russia. Hanno scommesso su questo e adesso non c’è nessuna alternativa quindi lasciano che a condurre il negoziato siano gli Stati Uniti. Da un lato alcuni vorrebbero continuare una guerra ma non riescono neppure a trovare risorse per finanziarla per procura. Dall’altro lato c’è invece chi come Giorgia Meloni rimane nel mezzo silente cercando di capire quale sarà la soluzione migliore per rivendicare di aver contribuito a quella soluzione” così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della conferenza stampa alla Camera “Violenza in rete: proposte del M5S per prevenirla e arginarla”.