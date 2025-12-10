Ucraina, Mosca: “Promessa elezioni di Zelensky è come spettacolo di marionette” – La diretta

Mosca: “Promessa elezioni di Zelensky è come spettacolo di marionette”. Il presidente ucraino ha chiesto a Usa ed Europa di garantire la sicurezza in caso di voto

La promessa di indire elezioni in Ucraina da parte del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sembra uno spettacolo di marionette, in cui un burattinaio controlla i fili dei propri pupazzi. È quanto afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova parlando a Radio Sputnik, dopo che nelle ultime ore Zelensky si è detto disponibile a valutare di portare il Paese al voto, ma a determinate condizioni: “Chiedo agli Usa e ai partner europei di garantire la sicurezza delle elezioni. Se ci sarà, entro 60-90 giorni l’Ucraina sarà pronta a tenerle”, ha detto Zelensky, che ieri è stato a Roma, dove ha incontrato la premier, Giorgia Meloni, e Leone XIV.

“Così uno Stato, sottolineando all’infinito l’importanza dell’indipendenza per se stesso, pretenderebbe che altri Paesi garantissero la possibilità di tenere elezioni e allo stesso tempo definirebbe queste elezioni ‘democratiche’”, ha detto Zakharova, riferendosi alle garanzie di sicurezza e alle modifiche legislative richieste dallo stesso Zelensky affinché si tenga il voto, “è, sapete, come nel teatro delle marionette, una di loro direbbe: ‘Ascoltate, quando avremo uno spettacolo chiamato ‘Elezioni’? Quando qualcuno ci guiderà in questa messa in scena?’”.

“Penso che questo rappresenti un livello di cinismo completamente nuovo”, ha aggiunto Zakaharova, “anche per Zelensky, è una sfida, anche considerando quello che ha già fatto. Ad esempio, non ricordo un singolo Paese che abbia preteso che altri Stati garantissero lo svolgimento delle elezioni sul proprio territorio senza dichiarare di aver perso la propria indipendenza e sovranità”.