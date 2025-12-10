Sarkozy presenta ‘Diario di un detenuto’ a Parigi, la folla per il firmacopie

Migliaia di persone hanno fatto la fila per poter incontrare l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy che oggi ha presentato il suo libro, ‘Diario di un detenuto’, in una libreria di Parigi. L’opera racconta i 20 giorni trascorsi nel carcere di La Santé dove Sarkozy è stato tenuto in isolamento, lontano dagli altri detenuti per motivi di sicurezza. La sua solitudine è stata interrotta solo dalle visite di sua moglie, l’ex top model e cantante Carla Bruni, e dei suoi avvocati. L’ex numero uno dell’Eliseo era stato giudicato colpevole di associazione a delinquere per aver finanziato la sua campagna elettorale del 2007 con fondi provenienti dalla Libia. A settembre il tribunale lo ha condannato a cinque anni di carcere, sentenza contro la quale ha presentato ricorso. Dopo 20 giorni dietro le sbarre, è stato rilasciato sotto controllo giudiziario.