Nobel, Machado: “Il Premio è per tutti i venezuelani, finalmente rivedrò i miei figli”

(LaPresse) María Corina Machado, Premio Nobel per la Pace, racconta con emozione il suo viaggio verso Oslo, dove è in corso la cerimonia di premiazione. In una telefonata diffusa dal comitato Nobel, l’attivista venezuelana spiega che, una volta arrivata in Norvegia, potrà finalmente riabbracciare la sua famiglia e i suoi figli, che non vede da due anni, oltre a molti venezuelani che vivono nel Paese e che condividono con lei la stessa battaglia. Machado anticipa che, una volta a Oslo, racconterà personalmente tutto ciò che ha dovuto affrontare per raggiungere la cerimonia, ricordando le persone che hanno rischiato la propria vita per aiutarla nel viaggio. “Sono loro profondamente grata – afferma – e questo riconoscimento dimostra quanto significhi per il popolo venezuelano”. La Premio Nobel per la Pace aggiunge di sapere che centinaia di venezuelani, provenienti da diverse parti del mondo, sono già arrivati nella capitale norvegese per sostenerla, insieme alla sua famiglia, al suo team e ai colleghi più stretti. “Poiché questo è un premio per tutti i venezuelani – conclude – credo che sarà consegnato anche a loro”.