Machado non sarà oggi alla cerimonia di consegna del Nobel per la Pace

La vincitrice del Premio Nobel per la Pace, la venezuelana Maria Corina Machado, non parteciperà alla cerimonia di premiazione che si terrà oggi a Oslo, in Norvegia. Lo afferma all’emittente NRK il direttore dell’Istituto Nobel, Kristian Berg Harpviken: “Purtroppo, al momento non si trova in Norvegia. E non salirà sul palco del Municipio di Oslo all’una di oggi, quando inizierà la cerimonia”.

Il premio sarà ritirato dalla figlia

A ritirare il premio sarà la figlia di Machado, Ana Corina Sosa. Machado è a capo dell’opposizione al regime di Nicolas Maduro in Venezuela e vive in una località segreta dalle elezioni dell’anno scorso. “Vive semplicemente con una minaccia di morte da parte del regime. Questa minaccia si applica anche quando si trova all’estero, sia da parte del regime che dei suoi amici in tutto il mondo”, ha spiegato Harpviken, sottolineando che per questioni logistiche sarebbe stato ancora più impegnativo del previsto far arrivare Machado in Norvegia in sicurezza. Ieri l’assenza alla tradizionale conferenza stampa della vigilia aveva già lasciato intuire che sarebbe stato molto difficile per Machado prendere parte alla cerimonia odierna.