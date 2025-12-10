Mattarella: “In molte carceri condizioni inaccettabili, servono più progetti”

(LaPresse) Durante l’inaugurazione dell’installazione permanente “Benu” di Eugenio Tibaldi nella Casa Circondariale femminile di Rebibbia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore dei progetti culturali e formativi sviluppati all’interno dell’istituto. Mattarella ha definito queste iniziative “esemplari”, ricordando però che in molte carceri italiane le condizioni restano “totalmente inaccettabili” e prive di attività analoghe. Il capo dello Stato ha invitato a raccogliere e sviluppare il messaggio dei cinquant’anni dell’ordinamento penitenziario, ribadendo l’importanza di percorsi che offrano prospettive culturali, professionali e di futuro alle persone detenute. Mattarella ha inoltre evidenziato come tali attività contribuiscano a evitare l’isolamento degli istituti di pena, permettendo loro di restare parte integrante della società e della Repubblica. Un ruolo centrale, ha aggiunto, è svolto dalla polizia penitenziaria, il cui contributo è “decisivo” per rendere possibili questi percorsi. Il presidente ha infine richiamato la necessità di coinvolgere maggiormente il volontariato, già presente in molte realtà carcerarie, per rafforzare il legame tra il sistema penitenziario e il mondo esterno.