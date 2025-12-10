Mattarella a Rebibbia: “Carceri non siano isolate dal mondo esterno”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al carcere di Rebibbia per partecipare all’inaugurazione dell’istallazione permanente ‘Benu’ di Eugenio Tibaldi presso la Casa circondariale femminile. “Queste testimonianze, queste manifestazione di cultura, hanno in realtà in comune il senso e il significato che Benu intende esprimere. La rinascita, il futuro, non soltanto la speranza, ma la certezza del futuro”, ha detto il Capo dello Stato. “Tutte queste attività, tutte queste iniziative fanno sì che gli istituti di pena non siano isolati dal mondo esterno, ma facciano parte, come è doveroso, del mondo esterno, del mondo della nostra Repubblica – ha proseguito Mattarella -. Per questo è un’indispensabile esigenza quella della collaborazione che viene assicurata dalla polizia penitenziaria, un ruolo decisivo in questi percorsi”.

Il Presidente: “Importanti percorsi di coinvolgimento culturale”

“Qui in questo in questo istituto vengono sviluppate queste iniziative che sono emblematiche, esemplari. Naturalmente non si può ignorare che non è dovunque così, che vi sono istituti che hanno una condizione totalmente inaccettabile, vi sono istituti in cui non vi sono attività simili”, ha sottolineato il presidente della Repubblica. “Occorre che questo messaggio che viene dai cinquant’anni dell’ordinamento penitenziario italiano venga raccolto, sviluppato e praticato. Per questo sono lieto di essere qui e di aver trascorso questi momenti insieme a voi, per sottolineare quanto siano importanti per il nostro paese, per la sua società, questi percorsi di coinvolgimento culturale, professionale, di prospettiva di futuro che vengono assicurati e sviluppati”, ha aggiunto Mattarella.