Marocco, crollano due palazzi a Fez: soccorritori al lavoro tra le macerie

(LaPresse) Due edifici di quattro piani sono crollati nella notte nella città marocchina di Fez, provocando la morte di almeno 22 persone. Si tratta del secondo crollo mortale registrato quest’anno nella stessa città. Secondo l’agenzia di stampa statale, gli edifici ospitavano otto famiglie. Diverse persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale per le cure necessarie. Le autorità del Marocco hanno evacuato l’intero quartiere e avviato le operazioni di ricerca e soccorso per individuare eventuali sopravvissuti. Il quotidiano marocchino Le360 ricorda che a maggio un altro edificio, già destinato all’evacuazione, era crollato causando 10 morti e 7 feriti, evidenziando una situazione di forte vulnerabilità strutturale in alcune zone della città.