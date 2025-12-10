Marocco, crollate due palazzine a Fez: almeno 19 vittime

In Marocco almeno diciannove persone sono morte e altre sedici sono rimaste ferite nel crollo di due edifici adiacenti di quattro piani, abitati da otto famiglie, avvenuto nella tarda serata di ieri nel quartiere Al Moustakbal di Al Massira, a Fez. Lo afferma un rapporto provvisorio delle autorità locali della prefettura di Fez, come riporta l’emittente radiofonica marocchina Medi1.

I feriti sono stati evacuati al Centro Ospedaliero Universitario di Fez per ricevere le cure necessarie, mentre proseguono le operazioni di ricerca per salvare e soccorrere altre persone che potrebbero essere ancora sepolte sotto le macerie.