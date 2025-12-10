Accordo Italia-India: Coni e IOA siglano intesa per cooperazione sportiva

(LaPresse) Italia e India rafforzano la loro collaborazione nel mondo dello sport. I Comitati Olimpici dei due Paesi hanno siglato un nuovo memorandum d’intesa, firmato dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dalla presidente dell’Indian Olympic Association, P.T. Usha, alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’accordo punta a intensificare la cooperazione tecnica e istituzionale attraverso scambi di competenze in settori chiave: dalla medicina sportiva alla formazione di allenatori e dirigenti, dalla gestione delle infrastrutture al marketing sportivo, fino allo sviluppo delle federazioni. Prevista anche la possibilità di utilizzare reciprocamente gli impianti olimpici per la preparazione degli atleti in diverse discipline, tra cui atletica, volley, pugilato, nuoto, scherma, cricket e altri sport di interesse comune. Un’intesa che apre nuove opportunità per entrambi i movimenti olimpici.