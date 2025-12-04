Milano-Cortina 2026, Buonfiglio: "Sogno che fiaccola ci renda ancora più uniti e coesi"

“Oggi ho pensato al lavoro fatto dalla candidatura ad oggi, le centinaia di persone che ci hanno lavorato, tutti quelli che si sono impegnati per far sì che il nostro paese faccia bella figura, dalla Fondazione Milano Cortina al comitato olimpico, il governo, le regioni, i comuni, le centinaia di volontari che parteciperanno. Da oggi la fiaccola percorrerà il nostro Paese, il sogno è che questa fiaccola ci porti ancor più ad essere uniti e coesi quando si tratta della prestazione del nostro paese. Specialmente quando sei all’estero ti rendi conto di quanto siamo apprezzati, e a volte in Italia non ce lo diciamo da soli, ogni tanto farebbe piacere essere orgogliosi e fieri di quello che stiamo facendo”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia di consegna della fiamma olimpica in vista dei Giochi di Milano-Cortina avvenuta allo stadio Panathinaiko di Atene. “Non si vive di sole opere di bene ma di legacy, questo percorso deve dimostrare che I’Italia vuole realizzare tante belle cose a favore di cittadini e cittadine, ragazzi e ragazze, e mi riferisco sia al mondo olimpico che paralimpica”, ha aggiunto Buonfiglio che auspica “che inizi un piano per le infrastrutture e l’impiantistica sportiva, perché le società che hanno fatto tanto per lo sport italiano in questi anni meritano e devono continuare ad essere sotto l’attenzione del Governo – ha concluso – Perché lo sport produce benessere, uno stile di vita sano, un esempio di come ci si deve comportare”.