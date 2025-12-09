Natale, più di 100 presepi da tutto il mondo in mostra in Vaticano

Centotrentadue presepi provenienti da oltre 22 Paesi sono esposti in Vaticano in occasione delle festività natalizie, per l’ottava edizione della mostra ‘100 presepi in Vaticano’. Le scene, realizzate da artisti di tutto il mondo, sono arricchite con materiali e tradizioni locali — che vanno dal legno sudamericano alle eleganti ceramiche asiatiche. Monsignor Rino Fisichella, arcivescovo e pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, racconta: “Questa è l’ottava edizione dei ‘100 Presepi in Vaticano’. In realtà sono esposti più di 130 presepi provenienti da almeno 22 Paesi, e quindi rappresentano il simbolo di una vera internazionalità che partecipa a questa mostra. Ma devo dire che la cosa più importante è il messaggio che proviene da questi presepi: un messaggio di speranza, un messaggio di pace e, come ogni Natale, un messaggio che ci invita a riconoscerci, a rispettarci e ad amarci un po’ di più“. Dalla Madonna e Gesù in ceramica sudcoreana a un presepe completo all’interno di una lampadina — la creatività degli artisti internazionali è davvero senza limiti. La mostra è aperta sotto il colonnato del Bernini in Piazza San Pietro e resterà visitabile fino all’8 gennaio 2026.