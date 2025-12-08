Roma, il conto alla rovescia per l'accensione dell'albero di Natale

A Roma una folla di residenti e turisti ha assistito all’accensione dell’albero di Natale in Piazza del Popolo. A scandire il conto alla rovescia è stata la cantante capitolina Noemi, che era affiancata dal sindaco della città Roberto Gualtieri e dalla Presidente di Acea Barbara Marinali. L’evento è stato animato dalla partecipazione del coro di bambini della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma, dal Coro che non c’è e dall’Anonima Armonisti. Contemporaneamente all’albero di piazza del Popolo, un Abies Nordmanniana di oltre 20 metri di altezza, su via del Corso si è accesa l’installazione luminosa.