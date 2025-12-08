Ue, Costa: "Non possiamo accettare interferenze Usa, alleati non minacciano"

“È vero che questa strategia Usa sulla sicurezza continua a parlare dell’Europa come di un alleato, il che va bene. Ma se siamo alleati, dobbiamo agire come alleati. E gli alleati non minacciano di interferire nelle loro scelte politiche interne. Li rispettiamo, rispettiamo la sovranità reciproca. Certamente, gli europei non condividono la stessa visione degli americani su vari argomenti, ed è naturale che non la condividano. Quello che non possiamo accettare è questa minaccia di ingerenza nella vita politica europea. Gli Stati Uniti non possono sostituire i cittadini europei nella scelta dei partiti buoni e dei partiti cattivi. Gli Stati Uniti non possono sostituire la visione europea della libertà di espressione“. Così il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, intervenendo alla conferenza annuale dell’Istituto Jacques Delors a Parigi, in merito alle polemiche Usa-Ue dopo la multa da 120 milioni di dollari da parte della Commissione Ue contro il social X di Elon Musk.