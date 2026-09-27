Confimprese Italia, Valente (PD) e Gianni Riotta tra i premiati per 'Orizzonti condivisi'

Anche Valeria Valente e Gianni Riotta tra i premiati della seconda edizione del premio ‘Orizzonti Condivisi, ambasciatori di pace’, giunta alla sua seconda edizione. Quest’anno la cerimonia si inserisce all’interno del congresso per il trentennale di Confimprese Italia, che si tiene a Fiuggi dal 25 al 27 settembre. Proprio al presidente onorario di Confimprese Italia, Emmanuele Maria Francesco Emanuele, recentemente scomparso, è infatti dedicata l’edizione di quest’anno di ‘Orizzonti Condivisi’.

A dirigere il premio la giornalista Manuela Biancospino, che dal palco del Teatro Comunale della cittadina laziale ha ricordato più volte l’importanza di farsi portatori di pace attraverso il dialogo e l’impegno di tutti i giorni. Proprio il lavoro quotidiano è stato alla base delle motivazioni che hanno spinto i premianti a consegnare il riconoscimento alla senatrice del Partito Democratico Valeria Valente: “un riconoscimento a un percorso che testimonia come la costruzione della pace passi anche dalla difesa della libertà, dall’affermazione dell’uguaglianza e dalla capacità di creare condizioni nelle quali ogni persona possa vivere senza violenza, discriminazioni e paura”.

“Dovrebbe essere un orizzonte condiviso quello di avere un mondo nel quale uomini e donne siano sullo stesso piano ed esistesse più una tale asimmetria di potere nella relazione per cui un uomo si sente realizzato, appagato, comunque riconosciuto e in sintonia con quanto la società si aspetta da lui solo se riesce ad avere una funzione dominante nei confronti della donna, solo se può esercitare su di lei una cultura della sopraffazione, del possesso, del dominio”, spiega a margine della premiazione la stessa senatrice, ricordando come, in questo senso, potremo “superare e sconfiggere tutto questo solo se siamo consapevoli ancora che dentro ciascuno di noi albergano tanti stereotipi e tanti pregiudizi che vengono da una questione culturale, soprattutto di carattere sociale che purtroppo va avanti ormai da decenni”. “Noi dobbiamo isolare questi comportamenti, saperli leggerli, saperli condannare, fare alleanze uomini e donne su un orizzonte condiviso che passi per un’alleanza volta a mettere al centro il rispetto dell’altro”. “Ecco, il rispetto dell’altro è anche la precondizione per la pace. Questo deve essere quello che insegniamo ai nostri ragazzi” e speriamo che “possa da subito essere un orizzonte, realmente e finalmente, condiviso”.

Sul concetto di pace si inserisce anche il giornalista e professore Gianni Riotta, che a sua volta ha ricevuto il premio sulla base delle seguenti motivazioni: “per aver difeso il valore della conoscenza e del confronto come strumenti indispensabili contro la semplificazione e la contrapposizione, contribuendo a creare attraverso il giornalismo e la cultura quegli spazi di comprensione reciproca nei quali può nascere un autentico dialogo tra persone, generazioni e società”.

“Siamo tornati a vivere in un mondo di guerra, Medio Oriente, Ucraina, Iran. C’è bisogno quindi di diplomazia, c’è bisogno di pace e al tempo stesso c’è bisogno di evitare che dittatura e ingiustizia prevalgano nel mondo, quindi è una strada molto difficile”, dice a margine lo stesso Riotta, che sottolinea come “sono contento di questo premio, credo che premi i valori, non me. È inutile spiegare agli altri la realtà se non l’hai capita tu e rimanere in una posizione di ascolto. Spesso oggi i giornalisti non ascoltano abbastanza”, rimarcando come “non devi stare su un pulpito e devi capire che non ci sono strumenti buoni e cattivi, anche l’intelligenza artificiale può essere uno strumento per analizzare meglio la realtà, per raggiungere persone che normalmente non raggiungi”. “Devi capire che il tempo del giornale di carta in edicola è finito, devi usare nuovi strumenti per raggiungere soprattutto i giovani che altrimenti rimarranno isolati e quando poi sono isolati cadono un po’ nella magia negativa del social media”.

Tra gli altri premiati, si ricordano anche Donatella Possemato, Manuela Villa, Civita Di Russo e Alessandro Olivi.