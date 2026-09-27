Ucraina, droni su Kiev: i vigili alle prese con l'incendio di un'officina

Ancora droni russi su Kiev. Nella notte, un velivolo di Mosca ha colpito un edificio nella capitale ucraina, uccidendo un uomo. In un’alra zona della città, un secondo drone ha colpito un’officina per la riparazione di veicoli e ha innescato un incendio, costringendo i vigili del fuoco a lottare contro le fiamme fino alle prime ore di domenica.

Nella regione meridionale di Odessa, intanto, una persona è rimasta uccisa e altre due sono rimaste ferite a seguito di un attacco russo notturno. Il raid su larga scala ha danneggiato un edificio residenziale, una struttura sanitaria, un hotel, un negozio e un magazzino per lo stoccaggio del grano.